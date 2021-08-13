"لم أتوقع ذلك"... ناصر الخليفي يكشف عن أمور مفاجئة في صفقة انتقال ميسي

وقال الخليفي لـ"سي إن إن" ردا على سؤال حول كيفية إنجاحه هذه الصفقة إن الأمر سار بسرعة كبيرة، إذ كانت هناك رغبة سابقة بين الطرفين، ولذلك "في اليوم الذي قرر فيه ميسي الانفصال بدأنا الاتصال وكان الأمر سريعا جدا، ولهذا السبب أنجزنا ذلك".

وأضاف "قبل أن نفعل أي شيء تفحصنا كل ما يمكننا القيام به وما لا يمكننا القيام به، كنت أنا بنفسي منخرطا في الأمر، ورأيت أنه يمكن إتمام الصفقة بشكل قانوني ومالي".

وتابع "إنه أمر لا يصدق، المكالمات التي تلقيناها من الشركاء التجاريين لا تصدق، وبصراحة لم أتوقع هذا الكم، لن أقول الأرقام، لكن ما قدمه الرعاة حتى اليوم، شيء لا يصدق".

وحول تأثير انتقال ميسي إلى باريس، قال الخليفي "إذا رأيتم حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، كان لدينا الأسبوع الماضي 35 مليون متابع، واليوم لدينا 43 مليون متابع في أقل من 3 أيام. هذا مذهل".

وحول المهمة التي حددها لميسي قال الخليفي: بصراحة لم نضع أي مهام، أريد فقط أن يكون ميسي كما هو عليه في الملعب وخارجه".

في المقابل فشل نادي برشلونة في بيع نصف تذاكر أولى مباراياته بعد رحيل ميسي، حيث قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن المشجعين غير مهتمين بالمباريات لدرجة أن 15820 مشجعا فقط قاموا بشراء تذاكر مباراة الأحد المقبل وهي الأولى على أرضهم في الدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد، من أصل 29803 متاحة للمباراة.

وتعتبر مبيعات التذاكر المنخفضة صدمة كبيرة لإدارة النادي، خاصة وأن هذه ستكون أول فرصة للجماهير للعودة إلى "كامب نو" بعد انقطاع 17 شهرا بسبب جائحة فيروس كورونا.