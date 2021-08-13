أهداف بايرين ميونيخ وبروسيا مونشنغلادباخ (1-1) في افتتاح الدوري الألماني... فيديو

حقق فريق بايرن ميونيخ تعادلا (1-1)، اليوم الجمعة، مع مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ في افتتاح الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وأحرز هداف الدوري الألماني الموسم الماضي، روبرت ليفاندوفسكي، هدف التعادل لصالح فريقه بايرن ميونيخ في مباراة اليوم.

وتمكن مهاجم بايرن ميونيخ من هز شباك غريمه، بعد تسديده ركلة ركنية، ليعادل النتيجة في الدقيقة 42، وألغى هدف التقدم لأصحاب الضيافة بروسيا مونشنغلادباخ، الذي سجله اللاعب، الحسن بليا، في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

وشهدت المباراة الأولى في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بين بايرين ميونيخ وبروسيا مونشنغلادباخ عودة الجماهير للمدرجات، بحضور نحو 23 ألف متفرجا من سعة الاستاد البالغة 60 ألف.

يشار إلى أن فريق بايرن ميونخ الألماني تمكن في شهر مايو/أيار الماضي من التتويج بطلا لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للموسم التاسع على التوالي.

وبحسب "رويترز"، فإن حصول بايرن ميونخ على بطولة الدوري لهذا الموسم يعتبر رقما قياسيا.

وجاء تتويج الفريق البافاري بعد خسارة منافسه المباشر رازن بال شبورت لايبزيج 3-2 أمام مضيفه في روسيا دورتموند اليوم السبت إذ يتقدم الفريق البافاري بسبع نقاط قبل جولتين من النهاية.