زميل ميسي السابق يحذره من "فخ" الدوري الفرنسي

وجه الإسباني سيسك فابريغاس، لاعب موناكو، رسالة تحذير إلى زميله القديم في برشلونة، ليونيل ميسي، القادم حديثًا للعب في باريس سان جيرمان.

وفي حوار مع صحيفة "مترو" قال فابريغاس عن انتقال ميسي: "أعتقد أحيانًا لا يدرك عظم تأثيره وحجمه. في بعض الأوقات يصل لمستويات يعتقد أنها عادية لأنه نشأ على ذلك؛ أن يكون الأفضل".

وحذر لاعب موناكو صديقه السابق في برشلونة قائلا: "حينما لا يفوز باريس بلقب الدوري الفرنسي يرى الجميع الأمر كارثة بسبب الأموال الكثيرة المنفقة. الجميع يرى أنه دوري الفريق الواحد لكن في آخر 5 سنوات موناكو وليل توجا باللقب".

وتابع سيسك: "الدوري ليس سهلًا كما يعتقد الناس، لاعبون أقوياء وسرعات كبرى، الدوري جيد ويتطور وبه لاعبون بدنيين ويدافعون جيدًا جدًا، ليس به مهارات كبيرة لكنهم يتطورون، الأجانب والمدربون الجُدد غزوا الدوري الذي يتطور على صعيد اللاعبين والمدربين".

وكشف فابريغاس عن كيفية تلقي لاعبي موناكو لخبر انضمام ميسي لباريس قائلًا: "كل اللاعبين متحمسين لأنهم سيلعبون ضد ميسي، الكل راغب في قميصه، أخبرتهم أننا 25 لاعبًا ولديه فقط قميصان، موناكو مليء بالمواهب الشابة، علينا مواصلة العمل دون النظر لسان جيرمان، موسم طويل وعظيم جدًا ينتظرنا".

ومن المقرر أن يستضيف باريس على ملعبه حديقة الأمراء فريق موناكو في الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل في الدور الأول من الدوري الفرنسي.