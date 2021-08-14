فريال أشرف تكشف كواليس مكالمة السيسي لها... فيديو

كشفت اللاعبة المصرية، فريال أشرف عبد العزيز، عن كواليس مكالمة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لها بعد فوزها التاريخي في أولمبياد طوكيو 2020.

وأكدت فريال خلال استضافتها، أمس الجمعة، في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية أنها لم تصدق في البداية أنها تلقت اتصالا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربة عن سعادتها البالغة بها.

ووصفت مكالمتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها "مكالمة بالدنيا وما فيها"، وراودها إحساس لا يوصف، خاصة وأنه حقق أمورا كثيرة لها، أبرزها إطلاق اسمها على أحد محاور القاهرة.

وتطرقت فريال أشرف مع برنامج "معكم" عن مسيرتها مع الكاراتيه، فأوضحت أنها بدأت في ممارسة اللعبة منذ أن كان عمرها 7 سنوات داخل نادي المطرية، بعد ذلك انتقلت في سن 13 عاما إلى مركز شباب الأندلس، ثم انضمت إلى المنتخب الوطني للكاراتيه في عام 2015.

ولفتت إلى أن أول بطولة عالم نافست فيها كانت في عام 2017، ثم في 2018، بينما حصدت المركز الأول في بطولة عام 2019.

وأصبحت فريال أشرف، أول رياضية مصرية تفوز بالميدالية الذهبية في تاريخ الألعاب الأولمبية في لعبة الكاراتيه، بعدما هزمت لاعبة أذربيجان إرينا زارتسكا بنتيجة 2-صفر، في نهائي الكوميتي (تصارع اليدين) لوزن أكثر من 61 كيلوغراما.

كانت المباراة حذرة وظل التعادل السلبي قائما في أول دقيقتين و20 ثانية، قبل أن تتقدم فريال (22 عاما) بنقطة، ثم عززت تقدمها لتصبح النتيجة 2-صفر، لتنتهي المباراة وتتوج الصيدلانية المصرية بالذهبية.

وتعد الميدالية التي فازت بها فريال اليوم أول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو، وأول ميدالية ذهبية في لعبة الكاراتيه على مستوى أفريقيا ومصر، لأن هذه هي أول مرة يتم فيها إدراج رياضة الكاراتيه في الأولمبياد، كما أنها أول ميدالية نسائية في تاريخ مصر في الأولمبياد.

ويأتي فوز فريال أشرف بعد أن فازت لاعبة الكاراتيه المصرية جيانا فاروق، أمس الجمعة، بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 61 كيلوغراما، ضمن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وبذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" إلى واحدة ذهبية لفريال أشرف، وأخرى فضية حصدها أحمد الجندي في رياضة الخماسي الحديث فردي رجال، و4 ميداليات برونزية فاز بها الثلاثي سيف عيسى وهداية ملاك لاعبا التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة.