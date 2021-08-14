شجار ضخم بين أنصار مانشستر يونايتد وليدز قبل المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي...فيديو

يلتقي الخصمان في أولد ترافورد اليوم السبت، حيث سيكون الملعب ممتلئا لأول مرة منذ انطلاقة جائحة فيروس كورونا العام الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "mirror" البريطانية.
🚨⚽️ | NEW: Another angle of Manchester United and Leeds fans kicking off pic.twitter.com/WpoY1cbVy5— Football For All (@FootballlForAll) August 14, 2021
ومع ذلك، في مشاهد مزعجة، تم تسجيل مجموعة من المشجعين في شجار بالكراسي التي ألقيت في الشارع وقامت الشرطة بالقبض عليهم.
Part 2.— HooligansTV (@HooligansTV_eu) August 14, 2021
England. 14.08.2021
Fight before Man Utd vs. Leeds#oldtrafford #manutd #manchesterunited #leedsunited #leeds pic.twitter.com/Jfocz4epuU
وأكدت الصحيفة أنها بداية مخيبة للآمال ليوم كان يعد بأن يكون يوم احتفال في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع عودة المشجعين إليه أخيرا.
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