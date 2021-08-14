شجار ضخم بين أنصار مانشستر يونايتد وليدز قبل المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي...فيديو

تم القبض على أنصار لمانشستر يونايتد وليدز وهم يتشاجرون وسط مدينة مانشستر، قبل وقت قصير من أولى مواجهاتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يلتقي الخصمان في أولد ترافورد اليوم السبت، حيث سيكون الملعب ممتلئا لأول مرة منذ انطلاقة جائحة فيروس كورونا العام الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "mirror" البريطانية.

🚨⚽️ | NEW: Another angle of Manchester United and Leeds fans kicking off pic.twitter.com/WpoY1cbVy5 — Football For All (@FootballlForAll) August 14, 2021

​ومع ذلك، في مشاهد مزعجة، تم تسجيل مجموعة من المشجعين في شجار بالكراسي التي ألقيت في الشارع وقامت الشرطة بالقبض عليهم.

​وأكدت الصحيفة أنها بداية مخيبة للآمال ليوم كان يعد بأن يكون يوم احتفال في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع عودة المشجعين إليه أخيرا.