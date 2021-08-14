ميسي يشاهد فوز باريس سان جيرمان 4-2 على ستراسبورج

شاهد ليونيل ميسي، يوم السبت، من مدرجات استاد بارك دي برينس فوز ناديه الجديد باريس سان جيرمان 4-2 على ستراسبورج، ليواصل بدايته القوية لموسم دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ولم تكتمل جاهزية ميسي بعد، لذا جلس إلى جوار نيمار وزميليه الجديدين جيانلويجي دوناروما وسيرجيو راموس خارج الملعب، وشاهد التقدم بهدف ماورو إيكاردي، بحسب رويترز.

Thanks for the warm welcome at Parc des Princes 🙏🏾❤️ And happy with the win tonight 💪🏾 #allezparis #PSGRCSA pic.twitter.com/HvKwGv0z21 — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) August 14, 2021

وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني لباريس في الدقيقة 25 بعد تسديدة غيرت اتجاهها، قبل أن يرسل اللاعب الفرنسي كرة عرضية حولها يوليان دراكسلر إلى هدف لتصبح النتيجة 3-صفر.

Lionel Messi is presented to the PSG fans 🔥



(via @PSG_English) pic.twitter.com/AtIE1o9pUg — ESPN FC (@ESPNFC) August 14, 2021

لكن ستراسبورج انتفض بعد الاستراحة وسجل بواسطة كيفن جاميرو ولودوفيك أجوركي، وبدا أن سان جيرمان في موقف صعب.

2 games, 2 wins ✅



PSG stays perfect with Messi and Neymar watching in the stands 💪 pic.twitter.com/49fJkzTa9B — FOX Soccer (@FOXSoccer) August 14, 2021

وتعرض ألكسندر جيكو من ستراسبورج بسبب الحصول على إنذارين قبل تسع دقائق من النهاية ليشعر باريس ببعض الراحة، قبل أن يسجل البديل بابلو سارابيا الهدف الرابع لأصحاب الأرض ويضمن الفوز في الدقيقة 86.

FT: PSG 4-2 Strasbourg



What do you think Lionel Messi made after watching his new team in action for the first time? pic.twitter.com/NvkFsq6PfJ — bwin (@bwin) August 14, 2021

وتصدر سان جيرمان الدوري بعد الفوز في أول جولتين، بينما خسر ليل حامل اللقب بشكل مفاجئ 4-صفر أمام نيس اليوم السبت.