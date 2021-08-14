ميسي يشاهد فوز باريس سان جيرمان 4-2 على ستراسبورج

ولم تكتمل جاهزية ميسي بعد، لذا جلس إلى جوار نيمار وزميليه الجديدين جيانلويجي دوناروما وسيرجيو راموس خارج الملعب، وشاهد التقدم بهدف ماورو إيكاردي، بحسب رويترز.
Thanks for the warm welcome at Parc des Princes 🙏🏾❤️ And happy with the win tonight 💪🏾 #allezparis #PSGRCSA pic.twitter.com/HvKwGv0z21— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) August 14, 2021
وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني لباريس في الدقيقة 25 بعد تسديدة غيرت اتجاهها، قبل أن يرسل اللاعب الفرنسي كرة عرضية حولها يوليان دراكسلر إلى هدف لتصبح النتيجة 3-صفر.
Lionel Messi is presented to the PSG fans 🔥— ESPN FC (@ESPNFC) August 14, 2021
(via @PSG_English) pic.twitter.com/AtIE1o9pUg
لكن ستراسبورج انتفض بعد الاستراحة وسجل بواسطة كيفن جاميرو ولودوفيك أجوركي، وبدا أن سان جيرمان في موقف صعب.
2 games, 2 wins ✅— FOX Soccer (@FOXSoccer) August 14, 2021
PSG stays perfect with Messi and Neymar watching in the stands 💪 pic.twitter.com/49fJkzTa9B
وتعرض ألكسندر جيكو من ستراسبورج بسبب الحصول على إنذارين قبل تسع دقائق من النهاية ليشعر باريس ببعض الراحة، قبل أن يسجل البديل بابلو سارابيا الهدف الرابع لأصحاب الأرض ويضمن الفوز في الدقيقة 86.
FT: PSG 4-2 Strasbourg— bwin (@bwin) August 14, 2021
What do you think Lionel Messi made after watching his new team in action for the first time? pic.twitter.com/NvkFsq6PfJ
وتصدر سان جيرمان الدوري بعد الفوز في أول جولتين، بينما خسر ليل حامل اللقب بشكل مفاجئ 4-صفر أمام نيس اليوم السبت.
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