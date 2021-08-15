توخيل: لا يمكن أن نكون المرشح الأوفر حظا في العام المقبل

استبعد الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، ناديه من قائمة المرشحين الأوفر حظا للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، قائلا إنه بحاجة أولا لسد الفجوة بينه وبين منافسيه.

وأكد توخيل في مؤتمر صحفي عقب نهاية مباراة ناديه أمام كريستال بالاس، أمس السبت، أن فريقه رابع مرشح للفوز بالدوري ويجب عليه أولا سد الفجوة مع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول، وهي الفرق التي احتلت المراكز الثلاثة الأولى في الموسم الماضي.

وأضاف: "لأكون صريحا تماما، أرى أننا رقم أربعة، لا يمكن أن نكون المرشح الأوفر حظا في العام المقبل"، مشيرا إلى أن "هذا هو الدوري الإنجليزي الممتاز.. بطولة صعبة. الأمر يعود إلينا، نحن نلعب دور الصياد وعلينا سد الفجوة مع ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد".

وتابع: "كانت هذه خطوة أولى جيدة للغاية، ولكن هذا هو الواقع ولا نخجل من أن نقول بصوت مرتفع إننا نحاول أن نكون الأفضل في أي مسابقة نلعبها، لكن الحقيقة هي أننا أتينا من المركز الرابع ولدينا ثلاثة فرق نريد سد الفجوة معها".

هذا ويلتقي تشيلسي في مباراته التالية خارج ملعبه مع آرسنال يوم 22 أغسطس آب الحالي ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

واستهل تشيلسي بطل أوروبا، الذي أضاف كأس السوبر الأوروبية إلى حصيلة ألقابه الأسبوع الماضي، مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بطريقة رائعة وفاز 3-صفر بملعبه على كريستال بالاس.