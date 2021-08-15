مدرب المنتخب الجزائري يغيب رسميا عن قرعة كأس أمم أفريقيا

أكّد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، غياب مدرب الفريق الوطني الجزائري، جمال بلماضي، عن حفل قرعة كأس أمم أفريقيا.

وأصدر الاتحاد الجزائري بيانا، جاء فيه أن "الناخب الوطني جمال بلماضي، سيغيب عن عملية القرعة التي تجري الثلاثاء بقاعة المؤتمرات في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بسبب انشغالاته الكثيرة في هذه الفترة، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بالسفر إلى الكامرون"، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

ومن المقرر أن تقام قرعة أمم أفريقيا يوم 17 أغسطس/ آب الجاري، الساعة الـ 6 مساء بتوقيت غرينتش في قصر المؤتمرات في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وحاليا يقوم المدرب جمال بلماضي، بالشروع في معاينة اللاعبين وإعداد القائمة المعنية، بالتربص المقبل للمنتخب الوطني، المرتقب نهاية الشهر الجاري بمناسبة انطلاق تصفيات مونديال قطر 2022.

وسيمثّل رئيس "الفاف"، شرف الدين عمارة، الجزائر في قرعة نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستحتضنها الكامرون في يناير/ كانون الثاني من العام المقبل.

ويرافق شرف الدين عمارة في تنقله، كل من المسؤول الإداري للمنتخب الوطني أمين عبيدي، بالإضافة إلى مدير المركز الوطني الفني لسيدي موسى، ومسؤول النظافة والرقابة، محمد يوسف أوزنالي.