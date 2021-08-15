منتخب مصر يعلن أسماء المحترفين المنضمين له استعدادا لتصفيات كأس العالم

أعلن المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم حسام البدري، أسماء اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفريق المقبل.

وضمت قائمة المحترفين كل من: محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد النني لاعب ارسنال الإنجليزي، أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي، أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني ومصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي أنجولا والجابون، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر أن يحل المنتخب المصري ضيفا على أنجولا يوم 4 سبتمبر/أيلول 2021، بينما يستضيف الجابون يوم 8 من الشهر ذاته.

يذكر أن فترة التوقف الدولي ستنطلق في شهر سبتمبر المقبل.