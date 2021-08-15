صحيفة: تامي أبراهام يصل روما لإنهاء انضمامه إلى فريق العاصمة الإيطالية

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن لاعب فريق تشيلسي تامي أبراهام سيصل اليوم الأحد إلى روما من أجل انهاء كل شئ متعلق بمسألة انضمامه لفريق روما الإيطالي.

وقالت " صحيفة دايلي ميل " البريطانية، إن اللاعب سيخضع للكشف الطبي تمهيدا لإعلان انتقاله إلى فريق العاصمة الإيطالية، مشيرة إلى أن اللاعب وافق على الانتقال إلى روما واللعب تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

وذكرت الصحيفة، أن قيمة الصفقة تصل إلى 34 مليون جنيه إسترليني، وبعقد حتى يونيو/ حزيران 2026، مؤكدة وجود بند في التعاقد بين الناديين ينص على أحقية تشيلسي في شراء اللاعب مرة أخرى بقيمة 68 مليون إسترليني.

ويذكر أن اللاعب الإنجليزي أبراهام شارك مع تشيلسي في 82 مباراة سجل خلالها 30 هدفا بداية من عاما 2016، وشارك في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى التتويج بالسوبر الأوروبي بعد الفوز على فياريال الإسباني بركلات الترجيح.