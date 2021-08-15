موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي

تنطلق مساء اليوم مباراة توتنهام، ومانشستر سيتي في لقاء قمة الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وتقام المباراة على ملعب توتنهام في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة (السادسة والنصف بتوقيت السعودية).

وتبث المباراة بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي على شبكة قنوات بي إن سبورتس "إتش دي" التي تتولى نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2021-2022.

ويأمل مانشستر سيتي الذي توج باللقب الموسم الماضي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، في التتويج للمرة الثانية على التوالي.