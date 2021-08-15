اشتباك وفرصة ضائعة.. ماذا حدث في لقاء أتليتكو وسيلتا

حقق نادي أتليتيكو مدريد فوزاً صعباً على سيلتا فيجو بهدفين لهدف، في حملة الدفاع عن لقبه في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ووفقا لوكالة "رويترز" نجح النادي المدريدي، عبر مهاجمه الأرجنتيني أنخيل كوريا بتحقيق الفوز قبل انتهاء المباراة باشتباك جماعي أسفر عن طرد لاعب من كل فريق.

وعلى أرضه، بدأ مهاجم الاتلتيك لويس سواريز المباراة على مقاعد البدلاء وتولى كوريا مسؤولية الهجوم بالكامل، ليضع أتليتيكو في المقدمة في منتصف الشوط الأول بعد تمريرة من توماس ليمار.

وفي الدقيقة 59 من عمر المباراة، استطاع سيلتا إدراك التعادل من ركلة جزاء نفذها القائد إياجو أسباس، إلا أن شباك النادي استقبلت هدفاً رائعاً من نجم أتليتكو كوريا بعد تمريرة حاسمة من ساؤول نيجيز.

ولم يسنح الحظ لنجم سيلتا أسباس بتسجيل هدف التعادل، بعد مراوغته حارس أتليتكيو إلا أن كرته مرت بجانب المرمى.

وفي الدقائق الأخيرة للقاء، شهد الملعب اشتباكاً بين لاعبي الفريقين، ما أدى لتلقي هوجو مالو من سيلتا فيجو وماريو هرموسو مدافع أتليتيكو البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع.

وفي تصريح صحفي، عبّر دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو عن سعادته بإيقاع المبارة السريع وقال: "لعبنا بشكل رائع وتسببنا في مشكلات لفريق يلعب كرة قدم رائعة".

في حين، أعرب أسباس مهاجم سيلتا عن أسفه وشعوره بالحسرة على إهدار فرصة في نهاية المباراة، قائلاً: لا أتحمل هذا وخرجت غاضباً لأننا كنا يجب أن نحصل على نقطة" وذلك في أولى جولات الليغا.