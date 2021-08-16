صحيفة سعودية: حارس الأهلي المصري محمد الشناوي ينتقل للنصر الأسبوع المقبل

كشفت وسائل إعلام سعودية أن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي المصري، سينتقل لنادي النصر السعودي، الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة "مكة " السعودية، إن "انتقال الشناوي للنصر سيتم عقب نهاية بطولة الدوري المصري في الشهر الحالي، أي بعد أقل من أسبوع"، موضحة أن الصفقة ستتم مقابل مبلغ 63 مليون جنيه مصري، لمدة موسم واحد، قبل إغلاق فترة التعاقدات الصيفية في نهاية أغسطس/ آب الجاري.

وكان الإعلامي المصري سيف زاهر، ذكر أن نادي النصر السعودي قدم، فعليا، عرضا جديدا لضم الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي المصري، وذلك في وقت يعيش الشناوي أفضل فتراته الكروية، خاصة في ظل تألقه سواء مع فريقه المحلي أو المنتخبات الوطنية، الأول والأولمبي.

وجاءت تصريحاته من خلال برنامج تلفزيوني أذيع على قناة "أون تايم سبورت" المصرية، مساء السبت الماضي، مؤكدا أن الشناوي تلقى عرضا جديدا من النصري السعودي، إلا أن النادي الأهلي ما يزال متمسكا بلاعبه، والأخير ما يزال متمسكا، أيضا، بالبقاء في القلعة الحمراء.

وتوقع الإعلامي المصري، سيف زاهر، بقاء محمد الشناوي، الحارس الأساسي للمنتخب المصري لكرة القدم، البقاء مع النادي الأهلي، موضحا أن الشناوي نفسه لا يرى أفضل من ناديه الحالي، معنويا وماديا.