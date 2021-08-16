جماهير إنتر ميلان تهاجم لوكاكو وتصفه بـ"الخائن"... صورة

قام عدد من جماهير إنتر ميلان الإيطالي، بمهاجمة البلجيكي روميلو لوكاكو، وتشويه لوحة جدارية له، بعد انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي.

ووصل لوكاكو، في 11 أغسطس/آب، إلى لندن لإتمام التعاقد مع تشيلسي مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني (115 مليون يورو).

وعقب انتقال لوكاكو إلى تشيلسي، هاجم عدد من جماهير إنتر ميلان اللاعب، وتم تشويه لوحة جدارية له خارج ملعب سان سيرو.

وكتبت جماهير إنتر ميلان على الجدارية أن روميلو لوكاكو "خائن خاسر".

Inter Milan fans deface ANOTHER Romelu Lukaku mural calling £97.5m Chelsea signing a ‘sell-out traitor’ after transfer https://t.co/qB2MEbzgR2 — The Sun - Chelsea (@SunChelsea) August 15, 2021

هذا وكان لوكاكو قد انتقل إلى إنتر ميلان في صيف 2019، ليُسهم بدرجة كبيرة في حصول الفريق الإيطالي على بطولة الدوري الموسم الماضي.