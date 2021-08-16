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    ميسي في باريس

    تيري هنري يرسل تحذيرا إلى ميسي ونادي باريس سان جيرمان

    © AFP 2021 / SAMEER AL-DOUMY
    رياضة
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    أرسل لاعب منتخب فرنسا السابق، تيري هنري، تحذيرا إلى نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، ونادي باريس سان جيرمان، الذي انضم إليه مؤخرا بعد مغادرته نادي برشلونة الإسباني.

    وأصر هنري على أن "التوازن هو الأهم في أي فريق ما بين خطي الدفاع والهجوم"، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق بعد انضمام ميسي إلى أن يصبح أفضل فريق في كرة القدم العالمية، بحسب موقع "جول".

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    © REUTERS / Marcos Brindicci
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    وأعرب اللاعب الفرنسي الذي لعب إلى جانب ميسي في نادي برشلونة بين عامي 2007 و2010 عن شكوكه بشأن أوراق الدفاع التي اعتمدها باريس سان جيرمان الدفاعية، بعد فوزه 4-2 على نادي ستراسبورغ، يوم السبت الماضي.

    وقال مهاجم بلوغرانا وفرنسا السابق: "التوازن هو الأهم في مرحلة ما، نحن نتحدث دائما عن لاعبين رائعين وهجوم ودفاع، لكننا بحاجة إلى توازن".

    وتابع: "نحن نتحدث عن الفريق الذي لعبت فيه ببرشلونة، لكن الناس تنسى الإشارة إلى أننا لم نستقبل الكثير من الأهداف، وبشكل عام، فإن الفرق التي لا تحقق أهدافا ليست بعيدة عن اللقب أو حتى عن دوري الأبطال".

    وفيما اعترف هنري بوجود نقص في لاعبي باريس سان جيرمان، فقد أكد على أن التوازن هو الأهم.

    كما يرى تيري هنري أن الفريق الذي يتولى تدريبه، ماوريسيو بوكيتينو، بحاجة إلى التحسن كوحدة دفاعية من أجل الفوز بالألقاب على الجبهتين المحلية والأوروبية.

    واعتبر أن إضافة لاعبين إلى النادي بصفقات مالية كبيرة لن تضمن نجاح نادي باريس سان جيرمان في 2021-22.

    وتأتي تصريحات تيري هنري بعدما أعلن نادي باريس سان جيرمان انضمام ليونيل ميسي إلى صفوفه، الأسبوع الماضي، الماضي بعد خروجه المفاجئ من نادي برشلونة الإسباني، وإنهائه مسيرة استمرت 21 عاما في ملعب كامب نو.

    وشاهد ليونيل ميسي، يوم السبت الماضي، من مدرجات استاد بارك دي برينس فوز ناديه الجديد باريس سان جيرمان 4-2 على ستراسبورج، ليواصل بدايته القوية لموسم دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. 

    ولم تكتمل جاهزية ميسي بعد، لذا جلس إلى جوار نيمار وزميليه الجديدين جيانلويجي دوناروما وسيرجيو راموس خارج الملعب، وشاهد التقدم بهدف ماورو إيكاردي، بحسب وكالة "رويترز".

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