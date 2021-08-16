معلق رياضي جزائري يحذف تغريداته عن المغرب

تقدم عدد من الموظفين المغربيين في قناة "بي إن سبورت" القطرية، بشكوى رسمية إلى إدارة القناة، عقب تغريدة كان المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اعتبروها مسيئة للمغرب وللملك.

وبحسب معلومات، قام دراجي بحذف تغريداته بأمر من إدارة المجموعة القطرية، بعد تخييره إما مغادرة القناة أو حذف التغريدات، وفقا لما نشره الإعلامي الجزائري خليل باقي، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".

#هام ..

حفيظ دراجي يحذف تغريدته ضد ملك المغرب M6 ، وأيضا التي تدعوا لوحدة الجزائر، بسبب استدعائه من طرف ادارة BEIN SPORT القطرية وتخييره بين حذفها أو طرده من قطر. pic.twitter.com/qBDVCxEj8W — khalil baki خليل باقي (@KhalilBaki3) August 16, 2021

وأفادت تقارير إعلامية، أن الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين، أرسلت إلى ناصر الخليفي، رئيس مجلس مجموعة قنوات "بي إن سبورت" بخصوص التغريدات والتدوينات التي ينشرها زميلهم الجزائري حفيظ دراجي، عبر حساباته الرسمية "تويتر" و"فيسبوك" والتي قالوا عنها: إنها مسيئة للملك وللمغرب.

وكان حفيظ دراجي قد نشر سابقا، تغريدة موجهة إلى ملك المغرب، بعد سلسلة الحرائق التي شهدتها الجزائر في الآونة الأخيرة، قال فيها:

"كان عليه أن يعرض مساعداته على شعب القبائل، مادام يدعو إلى استقلاله في هيئة الأمم المتحدة، وليس على دولة الجزائر".

وتابع: "لا نقبل مساعدة حليف الكيان الصهيوني الذي تهكم على الجزائر من الأراضي المغربية البارحة، طبعا هنا لا أتحدث عن الشعب المغربي الذي يبقى على العين والراس".

من جانبه، علق مدير قناة "بي إن سبورت" القطرية، المغربي محمد عمور على تغريدات زميله دراجي وكتب:

"حدودكم الغربية، كاليفورنيا مثلا! من قال لكم أننا نود فتح الحدود مع أمثالك؟".

وتابع: "لأن الملك، وسطر ألف سطر على كلمة الملك، طلب فتح الحدود (لأسباب قد لا يفهمها أمثالك) تظنون أننا نحتاج إليكم؟ ثم القضية الفلسطينية... ماذا فعلتم لها يا ببغاوات باستثناء الشعارات البومدينية البائدة؟".