صحيفة إسبانية تكشف أبرز المرشحين لارتداء القميص رقم 10 مع برشلونة

في البداية أراد رؤساء النادي الكتالوني سحب رقم 10 من تشكيلة الفريق، لكن قواعد البطولة الإسبانية (الدوري الإسباني) تمنع ذلك.

وفقا لموقع"Sport.es" ، فأن أبرز المرشحين لارتداء القميص رقم 10 مع برشلونة هو لاعب خط الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو إذا بقي في الفريق الإسباني، وأشار الموقع إلى أن المعلومات غير مؤكدة لغاية الآن.

وأعلن باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي، انتقال ميسي رسميا إليه بعقد انتقال حر لمدة سنتين مع خيار التجديد لموسم إضافي، بعد فشل برشلونة بسبب أزمته المالية في تجديد عقد قائده وهدافه التاريخي.

جاء اختيار ليونيل ميسي على باريس سان جيرمان لسببين رئيسيين، أولهما هو رغبته في تحقيق أول لقب دوري أبطال أوروبا له في تاريخه، ليكتب اسمه بحروف من نور مع النادي العاصمي.

ولم يتمكن نادي باريس سان جيرمان من تحقيق دوري أبطال أوروبا على مدار تاريخه رغم التعزيزات القوية التي أبرمها على مدار المواسم الماضية.