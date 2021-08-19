زوجة مؤمن زكريا تكشف آخر تطورات حالته الصحية

كشفت ريهام الشيمي، زوجة اللاعب مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي المصري، آخر تطورات حالته الصحية.

ونفت الشيمي، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، الأنباء المتداولة بشأن تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية.

وكتبت: "والله العظيم أنا شوفت الخبر دا قلبى وجعنى، ليه كده حسبى الله ونعم الوكيل، الخبر ده غير صحيح، مؤمن حس بدوار من حوالى 10 أيام، ووقع فى بيته وجاله ارتجاج بسيط، واتنقل المستشفى وخرج، وهو بقاله أكتر من أسبوع فى بيته".

وأضافت "بلاش الكلام ده يا جماعة اتقوا الله وربنا يسترها عليه يارب ويشفيه بإذن الله".

وجاء تعليق زوجة اللاعب المصري، ردا على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن مؤمن زكريا في مراحل حياته الأخيرة.

يشار إلى أن الإعلامي المصري أحمد شوبير، كان قد كشف عن تواصله مع أسرة لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، عقب تعرض الأخير لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى.

وصرح شوبير لصحيفة "المصري اليوم" بأن زكريا يناشد محبيه أن يكثفوا له الدعاء خلال هذه الفترة.

وأكد شوبير أن مؤمن زكريا وأسرته، يتلقون دعما من الجميع لتجاوز هذه المحنة حتى يعود إلى الملاعب مجددا.

وتعرض مؤمن زكريا لاعب المنتخب المصري، لأزمة صحية قبل يومين عقب سقوطه في المنزل، الأمر الذي استدعى نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة.