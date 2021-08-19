الإمارات تتغلب على تاهيتي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية

تغلب منتخب الإمارات على منتخب تاهيتي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، بـ 4 أهداف لـ 3.

وحصد المنتخب الإماراتي نقاط اللقاء بعد التمديد ليقتنص نقطتين ثمينتين، في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي إسبانيا وموزامبيق.

وفي لقاء لـ"سبوتنيك" مع قائد الفريق الإماراتي، حميد جمال البوشي، وصف الانتصار بالجيد كونه أول لقاء وهذا يعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة لخوض باقي لقاءات المجموعة، وحول طموح المنتخب الاماراتي في البطولة، قال البلوشي، بأنه في البداية طموحنا هو تخطي دور المجموعات ولكل مرحلة وضعها الخاص، وحول لقاء منتخب الإمارات الثاني أمام موزامبيق، وأن كان لها استعدادات خاصة، أجاب البلوشي، لكل لقاء استعدادات خاصة سواء كانت موزامبيق أو إسبانيا، فجميع هذه المنتخبات وصلت للبطولة.

كل التوفيق لمنتخبنا للكرة الشاطئية في مونديال روسيا 2021 .. 🇦🇪

pic.twitter.com/Hew7GtDQSt — كرة الإمارات 🇦🇪 (@kooora_AE) August 17, 2021

كما وتحدث لاعب المنتخب الإماراتي وليد بشر محمد، حول اللقاء قائلا، في البداية المهم أننا حصدنا نقاط اللقاء، ونعدكم بأن نصل لمراحل متقدمة في البطولة.

هذا وتستضيف العاصمة الروسية موسكو بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في الفترة الممتدة من 19 أغسطس/ آب ولغاية 29 من نفس الشهر، حيث يتنافس 16 منتخبا، وزعوا على 4 مجموعات.

وتشهد البطولة مشاركة عربية ممثلة بمنتخبي سلطنة عمان والإمارات في البطولة، ويلعب المنتخب العماني في المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات البرتغال، السنغال والأورغواي فيما تضم مجموعة المنتخب الاماراتي الثانية، منتخبات تاهيتي، إسبانيا وموزامبيق.