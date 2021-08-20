أسطورة المنتخب العماني يتحدث عن كأس العالم للكرة الشاطئية في روسيا وحظوظ منتخب بلاده...فيديو

تحدث مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء العالم عن نجاحات منتخب عُمان الذي تمكن من قلب كل التوقعات، باقتحام الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم "FIFA 2022" في قطر.

الآن يتحول انتباه جميع جمهور كرة القدم الشاطئية إلى بطولة أخرى، وهي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "FIFA"، والتي ستشارك فيها عُمان للمرة الثالثة!

ويعتبر العماني هاني الضبيط معروف جيدًا لعشاق كرة القدم الشاطئية، لكن يجب أن يكون معروفا لمحبي كرة القدم الآسيوية التقليدية أيضًا. العماني هو أحد اللاعبين الذين سطع نجمهم في كرة القدم وكرة القدم الشاطئية.

الضبيط هو كابتن سابق وأفضل هداف في تاريخ منتخب عمان، برصيد 43 هدفًا في 102 مباراة مع المنتخب الوطني.

في عام 2008، اعتزل الكرة التقليدية وذهب للعب كرة القدم الشاطئية، حيث لا توجد حاجة إلى الأحذية. على الملاعب الرملية، سجل العديد من الأهداف وساهم بشكل كبير في كأس العالم للكرة الشاطئية التي فازت بها بلاده، وكذلك في الفوز التاريخي بكأس آسيا 2015.

وقال الضبيط: "يمكن لأي لاعب كرة قدم جيد أن يلعب كرة القدم الشاطئية بنجاح. يكفي تعلم القواعد وتعلمها وتغيير أسلوبك وفقًا لذلك. وعمان لديها شواطئ ممتازة حيث يمكنك اللعب وهذا يساعد للغاية على تطوير هذه الرياضة"، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف: "بالطبع، سأتابع عن كثب كأس العالم للكرة الشاطئية، وخاصة منتخبنا الوطني! لا يخلو الموضوع من الحنين، بالطبع لأني شاركت في هذه البطولة مرتين. أتذكر جيدًا بشكل خاص فوزنا الأول في كأس العالم، كان ذلك في عام 2015، هزمنا كوستاريكا، ذكريات لا تنسى".

وتابع: "لدي أجمل ذكريات مسيرتي الكروية هنا، قررت أن أمدد اللعب بالتحول إلى كرة القدم الشاطئية، أذكر البطولة الشهيرة في الإكوادور، وكانت هناك أيضًا المباريات الفاصلة لكأس آسيا وكأس العالم، حيث أتيحت لي فرصة المشاركة في هذه المباريات المهمة جدًا".

يبلغ هاني الضبيط الآن 41 عامًا ، ولم يعد يلعب لفريق كرة القدم الشاطئية. ومع ذلك، فهو ليس في عجلة من أمره ليقول وداعًا للرياضة، وأضاف: "ألعب قليلاً عندما يسمح الوقت بذلك، لطالما أحببت اللعبة نفسها وحقيقة أن هذه اللعبة تتطلب فنيات ممتازة".

سيشاهد هاني الضبيط كأس العالم للكرة الشاطئية لهذا العام كمتفرج، لكن هذا بالتأكيد لن يمنعه من الاستمتاع بالبطولة على أكمل وجه.

🏖️⚽️🍽️



A mouth-watering #BeachSoccerWC menu awaits today as the holders and record champions enter the fray.



ℹ️👉 https://t.co/TDvspEjkoR pic.twitter.com/RoFpgXvQcD — FIFA.com (@FIFAcom) August 20, 2021

​يعد اليوم، 20 آب/ أغسطس، اليوم الثاني من نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية في روسيا 2021، ويبدأ المنتخب البرتغالي حامل اللقب مشواره على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو ضد منتخب عومان.

في مجموعة أخر، تسعى أوروجواي لتحقيق انتصار مهم على منتخب السنغال الذي لم يكن سهلا في تاريخ كأس العالم.