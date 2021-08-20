لاعب الأهلي يوجه مناشدة إلى المسؤولين بشأن الحالة الصحية للاعب مؤمن زكريا

وجه لاعب الأهلي المصري السابق، عماد متعب، مناشدة إلى كافة المسؤولين المصريين، بشأن الحالة الصحية للاعب الأهلي، مؤمن زكريا.

وأوضح متعب في تصريحات متلفزة، أن الحالة الصحية لمؤمن زكريا حاليا مستقرة ولا داعي للقلق، فاللاعب خرج من المستشفى يوم السبت الماضي، مضيفا "أنا دائم التواصل معه للاطمئنان عليه من حين لآخر".

ووجه متعب مناشدة للمسؤولين، بقوله "هناك طلب صغير، مؤمن زكريا يحتاج إلى السفر إلى لندن، ولكن تأشيرة السفر تأخرت عليه كثيرا".

وتابع قائلا "يحتاج لتلك التأشيرة، حتى يستكمل علاجه، ويحتاج لأن يساعده أحد حتى يتمكن من السفر إلى لندن، لأنه على تواصل مع دكتور مختص بحالته هناك".

وكانت ريهام الشيمي، زوجة اللاعب مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي المصري، آخر تطورات حالته الصحية.

ونفت الشيمي، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، الأنباء المتداولة بشأن تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية.

وكتبت: "والله العظيم أنا شوفت الخبر دا قلبى وجعنى، ليه كده حسبى الله ونعم الوكيل، الخبر ده غير صحيح، مؤمن حس بدوار من حوالى 10 أيام، ووقع فى بيته وجاله ارتجاج بسيط، واتنقل المستشفى وخرج، وهو بقاله أكتر من أسبوع فى بيته".

وأضافت "بلاش الكلام ده يا جماعة اتقوا الله وربنا يسترها عليه يارب ويشفيه بإذن الله".

وجاء تعليق زوجة اللاعب المصري، ردا على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن مؤمن زكريا في مراحل حياته الأخيرة.

يشار إلى أن الإعلامي المصري أحمد شوبير، كان قد كشف عن تواصله مع أسرة لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، عقب تعرض الأخير لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى.

بعد حديثه معه.. عماد متعب يطمئن الجماهير على الحالة الصحية لمؤمن زكريا #ستاد_مصر#ONTime_Sports pic.twitter.com/pnbUjW6hAw — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 19, 2021

​وصرح شوبير لصحيفة "المصري اليوم" بأن زكريا يناشد محبيه أن يكثفوا له الدعاء خلال هذه الفترة.

وأكد شوبير أن مؤمن زكريا وأسرته، يتلقون دعما من الجميع لتجاوز هذه المحنة حتى يعود إلى الملاعب مجددا.

وتعرض مؤمن زكريا لاعب المنتخب المصري، لأزمة صحية قبل يومين عقب سقوطه في المنزل، الأمر الذي استدعى نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة.