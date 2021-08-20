المصري عماد أشرف يفوز على منافسه الإسرائيلي في بطولة العالم للمصارعة (5-0)

تمكن المصارع المصري، عماد أشرف، من الفوز على منافسه الإسرائيلي، بنتيجة (5-0)، في بطولة العالم للمصارعة المقامة بروسيا.

وقرر اللاعب المصري، عدم الانسحاب من منافسات دور الـ16 ببطولة العالم تحت 20 سنة، أمام منافسه الإسرائيلي، تجنبا للغرامة المالية، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

المصارع المصري عماد أشرف يهزم الإسرائيلي 5 / 0 ببطولة العالم للمصارعة🇪🇬👏

هما دول ولادك يا مصر😍💪..#انجازات_مصرhttps://t.co/vIHab02cRS pic.twitter.com/T4qMCxFaj8 — Engazatmasr انجازات مصر (@engazatmasr2020) August 20, 2021

وتصل الغرامة المالية في حالة الانسحاب إلى 20 ألف فرنك سويسري، وقد يتعرض اللاعب أيضا إلى الإيقاف من جانب الاتحاد الدولي للعبة.

المصارع المصرى عماد أشرف يفوز على منافسه الإسرائيلى 5 / 0 ببطولة العالم pic.twitter.com/6gZMspodLR — 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬مهندس خيرى ندا 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@masr_7) August 20, 2021

وفاز لاعب المنتخب المصري للمصارعة، عماد أشرف بنتيجة (5-0)، في وزن 77 كجم.

يشار إلى أن بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما، تقام في روسيا خلال الفترة من 17 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري.