المصري عماد أشرف يفوز على منافسه الإسرائيلي في بطولة العالم للمصارعة (5-0)

وقرر اللاعب المصري، عدم الانسحاب من منافسات دور الـ16 ببطولة العالم تحت 20 سنة، أمام منافسه الإسرائيلي، تجنبا للغرامة المالية، بحسب صحيفة "اليوم السابع".
المصارع المصري عماد أشرف يهزم الإسرائيلي 5 / 0 ببطولة العالم للمصارعة🇪🇬👏— Engazatmasr انجازات مصر (@engazatmasr2020) August 20, 2021
هما دول ولادك يا مصر😍💪..#انجازات_مصرhttps://t.co/vIHab02cRS pic.twitter.com/T4qMCxFaj8
وتصل الغرامة المالية في حالة الانسحاب إلى 20 ألف فرنك سويسري، وقد يتعرض اللاعب أيضا إلى الإيقاف من جانب الاتحاد الدولي للعبة.
المصارع المصرى عماد أشرف يفوز على منافسه الإسرائيلى 5 / 0 ببطولة العالم pic.twitter.com/6gZMspodLR— 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬مهندس خيرى ندا 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@masr_7) August 20, 2021
وفاز لاعب المنتخب المصري للمصارعة، عماد أشرف بنتيجة (5-0)، في وزن 77 كجم.
يشار إلى أن بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما، تقام في روسيا خلال الفترة من 17 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري.
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