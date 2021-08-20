بورنموث يتعاقد مع المخضرم كاهيل لعام واحد

قال نادي بورنموث المنافس في دوري القسم الثاني الانجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة إنه تعاقد ولعام واحد مع المدافع الانجليزي المخضرم جاري كاهيل في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع كريستال بالاس اللندني في نهاية الموسم الماضي.

وشارك كاهيل (35 عاما) لاعب منتخب انجلترا السابق في 47 مباراة في جميع المنافسات مع كريستال بالاس المنافس في الدوري الممتاز بعد ارتباطه بالنادي اللندني قادما من الجار تشيلسي في صفقة انتقال حر في 2019، وفقا لـ "رويترز".

وأمضى كاهيل سبعة أعوام ناجحة في صفوف تشيلسي وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا وبلقب الدوري الممتاز مرتين وبكأس انجلترا مرتين أيضا.

ومع منتخب انجلترا شارك كاهيل في 61 مباراة دولية وكان ضمن تشكيلة المنتخب في نهائيات كأس العالم في عامي 2014 و2018.