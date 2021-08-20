كريم بنزيما يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2023

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي بتويتر "تم توقيع العقود.. كريم بنزيما يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو/حزيران 2023".
Contract signed. Karim Benzema extends his agreement with Real Madrid until June 2023 - paperworks completed, official announcement in place after Courtois and Carvajal. ⚪️ #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2021
…and it started like this, July 2009 @ Bernabéu. 4433 days ago. 👇🏻🇫🇷🇪🇸 pic.twitter.com/Ufscfi3bCr
وأضاف "اكتملت الأوراق، والإعلان الرسمي جاهز للظهور بعد التجديد لتيبو كورتوا وداني كارفاخال".
ويأتي ذلك في ظل رغبة ريال مدريد، في الاحتفاظ بخدمات مهاجمه الفرنسي، بعد رحيل بعض نجومه هذا الصيف، مثل سيرغيو راموس ورافائيل فاران.
وكان كريم بنزيما قد ظهر بشكل مميز مع ريال مدريد في الموسم الماضي، حيث سجل 30 هدفا في 46 مباراة خاضها في جميع المسابقات.
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