إيقاف مدحت شلبي عن الظهور الإعلامي بعد وصفه جماهير الأهلي بالبلهاء

صدرت قنوات "أون تايم سبورتس" قرارا بإيقاف الإعلامي مدحت شلبي عن الظهور الإعلامي، بسبب أزمة مقطع فيديو وصف فيه جمهور الأهلي المصري بالبلهاء، ردا على ما أثير حول تفويت الفرق مبارياتها للزمالك.

وقالت القنوات في بيانها: "انطلاقا من السعي الدائم لتقديم اعلام رياضي هادف ومحتوي يتماشي مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخا لمبدأ احترام كافة اطياف جماهير كرة القدم المصرية.. فقد قررت إدارة قنوات اون تايم سبورتس وقف ظهور الاعلامي مدحت شلبي والذي يقدم برنامج مساء اون تايم سبورتس علي قناة اون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم".

بيان لمجموعة قنوات On Time Sports#ONTime_Sports pic.twitter.com/RhlTekVgLp — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 20, 2021

وبدأت أزمة شلبي بتسريب مقطع فيديو يهاجم فيه جماهير الأهلي وبعض الإعلاميين، عقب الحديث عن تفويت المباريات عقب مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

وأكد مدحت شلبي في تصريحات للقناة أن الحديث عن التفويت لا يتفوه به سوى "البلهاء والسذج"، مشددا أنه لا يوجد مدرب في العالم من الممكن أن يطالب لاعبيه بهزيمة مباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري متأخرا بأربع نقاط عن منافسه الزمالك، ومتبقي على الموسم 3 مباريات فقط.