مدحت شلبي يواجه جماهير الأهلي الغاضبة منه بفيديو جديد

واجه الإعلامي الرياضي المصري، مدحت شلبي، غضب جماهير النادي الأهلي منه، بعدما وصفهم في مقطع فيديو مسرب بـ"البلهاء".

ونشر المعلق الرياضي رسالة بالصوت والصورة له عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، والذي أكد أنه قد يكون أول فيديو ينشره على "السوشيال ميديا" من أجل توضيح ما حدث.

وفي رسالته أكد مدحت شلبي أن عنوان الفيديو المتداول الذي أثار موجة غضب عارمة ضده من جانب جماهير "الأهلي المصري"، وكان سببا في إيقاف قنوات "أون تايم سبورتس" له عن الظهور الإعلامي "نقل صورة غير صحيحة على الإطلاق لبعض جماهير النادي الأهلي".

وأشار إلى أنه فوجئ بعنوان خاطئ للفيديو الذي تحدث فيه عن وجهة نظر الجماهير في مسألة التفويت، وشدد أنه أخرج الجماهير من هذا الأمر تماما، وكان يقصد في حديثه بعض الأشخاص في الإعلام.

وختم مدحت شلبي بيانه المصور بالتأكيد على أن جماهير النادي الأهلي المصري وكل جماهير الكرة المصرية "فوق رأسه" بحسب تعبيره، وأن سياسته المتمسك بها هي ترسيخ النظام والروح الرياضية.

وكانت قنوات "أون تايم سبورتس" أصدرت قرارا، أمس الجمعة، بإيقاف الإعلامي مدحت شلبي عن الظهور الإعلامي، بسبب أزمة مقطع فيديو وصف فيه جمهور الأهلي المصري بـ"البلهاء"، ردا على ما أثير حول تفويت الفرق مبارياتها للزمالك.

وقالت القنوات في بيانها: "انطلاقا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف ومحتوى يتماشى مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخا لمبدأ احترام كافة اطياف جماهير كرة القدم المصرية.. فقد قررت إدارة قنوات اون تايم سبورتس وقف ظهور الاعلامي مدحت شلبي والذي يقدم برنامج "مساء أون تايم سبورتس" علي فضائية "أون تايم سبورتس 2" حتى نهاية الموسم".

وبدأت أزمة شلبي بتسريب مقطع فيديو يهاجم فيه جماهير الأهلي وبعض الإعلاميين، عقب الحديث عن تفويت المباريات عقب مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

وأكد مدحت شلبي في تصريحات للقناة أن الحديث عن التفويت لا يتفوه به سوى "البلهاء والسذج"، مشددا أنه لا يوجد مدرب في العالم من الممكن أن يطالب لاعبيه بهزيمة مباراة.