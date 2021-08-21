منتخب سوريا يصدر قائمته لمواجهة إيران والإمارات في تصفيات مونديال قطر

نشر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم قائمة ضمت 43 لاعبا، تم استدعاؤهم لمعسكر المنتخب المقرر إقامته في قطر ولمباراتي إيران والإمارات في تصفيات مونديال قطر 2022.

وشهدت القائمة عودة المهاجم عمر خربين، وحضور المصاب عمر السومة.

وعلى موقعه، نشر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم على "فيسبوك" القائمة التي سيخوض بها المنتخب لقائي الإمارات وإيران ضمن تصفيات كأس العالم، على أن تسبقهم ودية مع المنتخب الجزائري في قطر.

وسيواجه المنتخب السوري نظيره الإيراني في الأول من سبتمبر/أيلول، على أن يواجه المنتخب الإماراتي في السادس من الشهر نفسه.

وضمت مجموعة المنتخب السوري الى جانب منتخبي إيران والإمارات، منتخبات كوريا الجنوبية والعراق ولبنان.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني في المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022.