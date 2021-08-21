"صفقة الموسم وأسرع من بولت"... إشادات بأداء حكيمي أمام بريست

حقق باريس سان جيرمان فوزا صعبا على بريست خارج الديار، بأربعة أهداف لهدفين، في مباراة كان أحد نجومها هو أشرف حكيمي.

ونجح الدولي المغربي في أن يكون مصدرا للخطورة في شوط المباراة الأول، وكان له الدور الأهم في ضمان الثلاث نقاط بعد تمريرته الحاسمة الرائعة لآنخيل دي ماريا في الهدف الرابع.

لتنهال الكثير من التعليقات التي أشادت بأداء المغربي، حيث وصفه صاحب الحساب الذي حمل اسم Vinz، بـ"الوحش".

Hakimi c’est vraiment un monstre mdrrr — Vinz (@VinzHS) August 20, 2021

كما ووصفه حساب Free Ligue 1، بـ"الأسرع من بولت".

Achraf Hakimi > Usain Bolt#SB29PSG — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) August 20, 2021

ووصلت الإشادات لوصفه بحسب الحساب Y!، بـ"صفقة الموسم".

حكيمي صفقة الموسم لباريس — Y! (@YRMFC) August 20, 2021

وجه صاحب الحساب "إيفنت"، سؤالا حول كيف فرط به ريال مدريد، قائلا: " كيف فرط فيه ريال مدريد؟".