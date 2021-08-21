بوتشيتينو يحدد موعد الظهور الأول لميسي مع الفريق

حدد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، موعدا لظهور ميسي والذي قد يكون قبل التوقف الدولي.

ففي لقاء لشبكة ESPN الأرجنتينية، قال بوتشيتينو "كان أسبوعا جيدا لليو في التدريبات. الأسبوع المقبل سيكون طويلا، لكن الأمور ستكون على ما يرام. نأمل أن يكون معنا ويشارك منذ البداية".

وسيحل باريس سان جيرمان ضيفا على ريمس يوم الأحد المقبل في رابع جولات البطولة الفرنسية قبل التوقف الدولي.

وقال المدرب الأرجنتيني عن اختيار ميسي للتوقف المقبل: "لم أتحدث بعد مع المنتخب الأرجنتيني. لكنهم يعرفون أنني مؤيد لاختياره وأننا هنا سنساعد ليس فقط المنتخب الأرجنتيني بل كل لاعبينا الدوليين".

يذكر بأن ميسي انتقل إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف قادما من برشلونة بصفقة انتقال حر بعد انتهاء مدة عقده مع النادي الإسباني.