الإمارات تخسر أمام موزمبيق في كأس العالم للكرة الشاطئية

خسر منتخب الإمارات للكرة الشاطئية أمام نظيره الموزمبيقي، بنتيجة أربعة أهداف لهدفين، ضمن الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية المقامة في العاصمة الروسية موسكو.

وكان منتخب الإمارات، قد استهل مشاركته في كأس العالم بالفوز على منتخب تاهيتي (4-3)، وبعد خسارة اليوم، بات المنتخب الإماراتي، بحاجة للفوز على منتخب إسبانيا لاقتناص بطاقة الوصول إلى الدور التالي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الإمارات نظيره الإسباني يوم الاثنين المقبل، في ختام مباريات المجموعة.

🇲🇿 History made in Moscow 🙌



👏 Mozambique have secured their first-ever #BeachSoccerWC win, with 4 goals from the on-fire Figo 🔥 pic.twitter.com/GVbqh4JiF9 — FIFA.com (@FIFAcom) August 21, 2021

هذا وتستضيف العاصمة الروسية موسكو بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في الفترة الممتدة من 19 أغسطس/ آب ولغاية 29 من نفس الشهر، حيث يتنافس 16 منتخبا، وزعوا على 4 مجموعات.

وتشهد البطولة مشاركة عربية ممثلة بمنتخبي سلطنة عمان والإمارات في البطولة، ويلعب المنتخب العماني في المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات البرتغال، السنغال والأورغواي فيما تضم مجموعة المنتخب الاماراتي الثانية، منتخبات تاهيتي، إسبانيا وموزامبيق.