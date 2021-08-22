كومان: المنافسون يتحلون بشجاعة أكبر ضد برشلونة بعد رحيل ميسي

أعلن مدرب نادي برشلونة، الهولندي رونالد كومان، أن الفرق المنافسة تجرأت على ناديه وباتت تلعب بشجاعة أكبر بعد رحيل الهداف التاريخي للنادي ليونيل ميسي.

وقال كومان في مؤتمر صحفي عقب نهاية مباراة برشلونة ضد أتليتيكو بيلباو ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1): "لا أود الحديث عن الأمر ذاته، لكن نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم، ودائما ما يشعر المنافسون بالخوف عندما يكون ميسي حاضرا".

وأضاف: "الأمر ذاته يؤثر علينا، إذا مررت الكرة إلى ميسي فهو في المعتاد لا يفقدها. يمكننا أن نشعر بعدم وجوده. كنا نعرف ذلك لكن لا يمكننا أن نغير شيئا".

وعن مجريات المباراة، قال كومان: "أعتقد أننا تعرضنا لصعوبات كبيرة في بداية المباراة. وضعنا المنافس تحت ضغط كبير وأدى بشكل رائع. لم يكن بوسعنا التحلي بالصبر خلال اللعب".

وتابع: "لكن أود الإشادة بأسلوبنا بعد التأخر في النتيجة. أعتقد أن التعادل نتيجة عادلة، لأنه إذا لعبت بالطريقة التي لعبنا بها فإنك ستتعرض دائما لمشكلات. ليس لدي أي شكوى من النتيجة".

وبدأ برشلونة الموسم بقوة دون ميسي وفاز 4-2 على "ريال سوسيداد" الأسبوع الماضي، لكنه تعرض لاختبار صعب ولم يكن الطرف الأفضل خلال التعادل مع "بيلباو"، الذي فرض سيطرته لفترات طويلة.