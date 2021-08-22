الإصابة تحرم السومة من لقائي إيران والإمارات في تصفيات كأس العالم

سيغيب نجم النادي "الأهلي" السعودي والمنتخب السوري، عمر السومة، عن الملاعب أربعة أسابيع لإصابته بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

ليخسر المنتخب السوري خدمات مهاجمه في لقائي إيران والإمارات في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن #عمر_السومة عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية، ويحتاج إلى (٤) أسابيع من العلاج والتأهيل، قبل العودة مجدداً للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول.@omaralsomah pic.twitter.com/kNVIFwvYRA — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 21, 2021

المهاجم السوري خرج مصابا في الدقيقة الحادية عشرة من مواجهة "الأهلي" ومضيفه "الحزم"، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي انتهت تعادلا بهدفين لمثلهما، يوم الخميس الماضي.

وظهر السومه متأثرا بسبب الإصابة التي جاءت مع بداية الموسم، وهو يتلاقى العلاج الأولي على مقاعد البدلاء.

هذا ونشر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم قائمة ضمت 43 لاعبا، تم استدعاؤهم لمعسكر المنتخب المقرر إقامته في قطر ولمباراتي إيران والإمارات في تصفيات مونديال قطر 2022.

وضمت القائمة السومة المصاب إلى جانب عمر خربيبن العائد لصفوف المنتخب.