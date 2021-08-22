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    المصارع الأمريكي سي إم بانك

    المصارع الشهير سي إم بانك يعود إلى حلبة المصارعة بعد غياب 7 سنوات... فيديو

    © AP Photo / Jim R. Bounds
    رياضة
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    عاد المصارع الأمريكي الشهير، سي إم بانك، إلى حلبة مصارعة المحترفين من جديد بعد غياب 7 سنوات، لكن ليس مع شركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE".

    وتعاقد بانك (42 عاما) الذي يعد أحد أشهر النجوم في مصارعة المحترفين خلال العقد الأول من القرن الـ21 رسميا مع "AEW" للمصارعة، التي انطلقت في عام 2019،و أصبحت منافسا قويا لـ"WWE".

    المصارع الأمريكي سي إم بانك
    © AP Photo / Jim R. Bounds
    بالفيديو... عودة مفاجئة للمصارع الشهير سي إم بانك لـ"WWE" بعد غياب استمر 5 سنوات
    وظهر سي إم بانك أمام معجبيه يوم الجمعة الماضي في برنامج "Rampage" التلفزيوني التابع لـ"AEW" بمسقط رأسه مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، ليعلن عن تعاقده معها، وسط احتفاء كبير منهم.

    ووصف بانك عودته للجمهور بأنها "لحظة مبهجة".

    وسيخوض بانك أول مباراة له داخل "AEW" يوم 5 سبتمبر/ أيلول المقبل أمام داربي ألين في شيكاغو، في حدث متاح للمشاهدة مقابل الدفع.

    وقال بانك عن رياضة مصارعة المحترفين في مؤتمر صحفي بعد البرنامج: "في بعض الأحيان تقع في غرام الأشياء، إذا حررت شيئا ما وعاد إليك، فهذا هو حب حقيقي".

    وأكد أنه كان سيعود سريعا إلى حلبة المصارعة لولا ظروف انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

    ولم يخض المصارع الأمريكية أي تفاصيل بشأن عقده الجديد مع "AEW"، لكنه قال إنه على المدى الطويل لن يعمل بدوام جزئي.

    وسي إم بانك واسمه الحقيقي هو فيل بروكس هو بطل العالم السابق للوزن الثقيل 3 مرات وبطل "WWE" السابق، وخرج من "WWE" في عام 2014 بعد وقوع نزاع بينه وبين المؤسسة الشهيرة، ما جعل إلى طبيبها، كريستوفر أمان، يقاضيه بتهمة التشهير، وفاز بانك بالدعوى القضائية.

    وبعد مغادرته مصارعة المحترفين، خاض سي إم بانك مجالا جديدا عليه هو رياضة الفنون القتالية، وتعاقد مع "UFC" في 2014، لكنه لم يظهر لأول مرة داحل الحلبة المثمنة حتى عام 2016، وخسارته أمام ميكي غال في بطولة "UFC 203".

    وفي مباراته الثانية، خسر بانك أيضا أمام مايكل جاكسون في بطولة "UFC 225" في يونيو/ حزيران 2018، تثم م إلغاء هذه المباراة في وقت لاحق بعد أن تبين تعاطي جاكسون لمخدر الماريجوانا.

    وعندما سئل رئيس "UFC"، دانا وايت، في وقت سابق من الشهر الجاري في مؤتمر صحفي حول شائعات عودة سي إم بانك إلى حلبة المصارعة من جديد قال: "إذا كان هذا صحيحا، فليس هناك مشكلة".

    قال وايت: "من الواضح أنه إذا كان سيعود إلى المصارعة ، فإنه مرحب به للغاية للقيام بذلك".

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    بالفيديو... عودة مفاجئة للمصارع الشهير سي إم بانك لـ"WWE" بعد غياب استمر 5 سنوات
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