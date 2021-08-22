إدارة الزمالك تعلق على إمكانية عودة مرتضى منصور لرئاسة النادي... فيديو

وقال لبيب في تصريحات تلفزيونية: "لا بد أن نسلم النادي يوم 25-11 بحسب ما يقول القانون، ونفتح باب الترشيح في حدود 45 يوما لإجراء الانتخابات، وسنضع خارطة الطريق بالنسبة للمواعيد، وخلال 20 سبتمبر المقبل سيكون الميعاد المناسب لتقرير موعد الانتخابات، وفتح باب الترشيحات لمن يريد، وهذه الترشيحات ستتم بناء على اللائحة الاسترشادية من وزارة الشباب والرياضية لأن لائحة الزمالك لا يعتد بها".
وعن إمكانية عودة مرتضى منصور إلى منصبه بحكم قضائي، أشار: "فيه قضية مرفوعة من مرتضى منصور على وزارة الشباب والرياضة، ولو أقرت بعودته سننفذ القانون وسنترك النادي فورا، لأننا ليس لنا غرض ونحن قادمون بتكليف رسمي من الوزارة، وبالتالي لو المحكمة أعلنت قرارها فسنترك النادي ويدخل مرتضى كرئيس مجلس إدارة، ويكفينا فخرا أننا حاولنا بكل طاقتنا أن نسعد جماهير الزمالك، ويبقى أدينا دورنا الأساسي بنجاح لم نكن نحلم به، ويكفينا هذا فخرا ونعود لبيوتنا".
وأضاف: "أنا من حقي أن أرشح نفسي، ولكن يوم ما يفتح باب الترشيح سأرى ما يمكن فعله وقتها".
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب أعلنت، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديلاً له.
وقامت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، في وقت سابق، بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقاف رئيس الزمالك المعزول عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، فيما قال مرتضى منصور، إنه سيقيم دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية للحصول على 20 مليون جنيه كتعويض مالي، إثر صدور حكم إلغاء إيقافه لمدة أربع سنوات.
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