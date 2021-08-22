إدارة الزمالك تعلق على إمكانية عودة مرتضى منصور لرئاسة النادي... فيديو

علق رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري، حسين لبيب، على إمكانية عودة مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، لمقعد الرئاسة، حال فوزه بالقضية المرفوعة أمام القضاء بهذا الشأن.

وقال لبيب في تصريحات تلفزيونية: "لا بد أن نسلم النادي يوم 25-11 بحسب ما يقول القانون، ونفتح باب الترشيح في حدود 45 يوما لإجراء الانتخابات، وسنضع خارطة الطريق بالنسبة للمواعيد، وخلال 20 سبتمبر المقبل سيكون الميعاد المناسب لتقرير موعد الانتخابات، وفتح باب الترشيحات لمن يريد، وهذه الترشيحات ستتم بناء على اللائحة الاسترشادية من وزارة الشباب والرياضية لأن لائحة الزمالك لا يعتد بها".

وعن إمكانية عودة مرتضى منصور إلى منصبه بحكم قضائي، أشار: "فيه قضية مرفوعة من مرتضى منصور على وزارة الشباب والرياضة، ولو أقرت بعودته سننفذ القانون وسنترك النادي فورا، لأننا ليس لنا غرض ونحن قادمون بتكليف رسمي من الوزارة، وبالتالي لو المحكمة أعلنت قرارها فسنترك النادي ويدخل مرتضى كرئيس مجلس إدارة، ويكفينا فخرا أننا حاولنا بكل طاقتنا أن نسعد جماهير الزمالك، ويبقى أدينا دورنا الأساسي بنجاح لم نكن نحلم به، ويكفينا هذا فخرا ونعود لبيوتنا".

وأضاف: "أنا من حقي أن أرشح نفسي، ولكن يوم ما يفتح باب الترشيح سأرى ما يمكن فعله وقتها".

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب أعلنت، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديلاً له.

وقامت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، في وقت سابق، بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقاف رئيس الزمالك المعزول عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، فيما قال مرتضى منصور، إنه سيقيم دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية للحصول على 20 مليون جنيه كتعويض مالي، إثر صدور حكم إلغاء إيقافه لمدة أربع سنوات.