نادي مصري يهدد باللجوء إلى المحكمة الرياضية بسبب عدم إشراكه في بطولة أفريقية

هدد نادي مصري، اليوم الأحد 22 أغسطس/آب، باللجوء إلى المحكمة الرياضية، بسبب رفض اتحاد الكرة المصري، إشراكه في بطولة "الكونفدرالية" الأفريقية.

ونقل موقع "يلا كورة" عن رئيس نادي سموحة المصري، محمد فرج عامر، قوله إن النادي يدرك تقديم شكوى إلى المحكمة الرياضية، بسبب عدم تلقيه أي ردود من اتحاد الكرة، بشأن قائمة أسماء الأندية المشاركة في "الكونفدرالية" الأفريقية.

كان اتحاد الكرة قد أرسل إلى الاتحاد الأفريقي قائمة الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة، قبل نهاية الدوري، بسبب طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ضرورة إرسال الأسماء قبل يوم 10 أغسطس/آب.

واختار الاتحاد إشراك الزمالك والأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبيراميدز والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية.

قال عامر: "ما يصدر عن اتحاد الكرة لا يحدث في أي اتحاد بالعالم".

وأضاف بقوله: "قدمت شكوى لاتحاد الكرة، ولم يصلني أي رد منهم حتى الآن، ولا يردون على أي من خطاباتنا، وندرس تقديم شكوى للمحكمة الرياضية (كاس)، لأنه لا يوجد اتحاد كرة في العالم يفعل مثل تلك الأمور".

ويحتل حاليا سموحة المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري، ويحق له، وفقا للوائح، المشاركة في الكونفدرالية الأفريقية.