سلطنة عمان تتلقى هزيمة ثانية في كأس العالم للكرة الشاطئية

تعرض الأحمر العماني للخسارة الثانية على التوالي، اليوم الأحد، أمام منتخب أوروجواي بنتيجة (4-2) ببطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، وباتت آماله ضئيلة في خطف بطاقة العبور إلى الدور الثاني.

تأخر منتخب عمان بهدفين نظيفين، إلا أنه عاد وتعادل عن طريق هدفين بواسطة نوح الزدجالي وعبد الله الصوطي.

وخطف منتخب أورواجواي هدفين في آخر دقيقتين من عمر المباراة، ليقتنص نقاط المباراة كاملة.

🇺🇾 Uruguay get off the mark at the 2021 #BeachSoccerWC with a hard-fought win over Oman 💪 https://t.co/v0oRn9Be1u — FIFA.com (@FIFAcom) August 22, 2021

وتبقى مباراة واحدة لعمان أمام المنتخب السنغالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

هذا وتستضيف العاصمة الروسية موسكو بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في الفترة الممتدة من 19 أغسطس/ آب ولغاية 29 من نفس الشهر، حيث يتنافس 16 منتخبا، وزعوا على 4 مجموعات.

وتشهد البطولة مشاركة عربية ممثلة بمنتخبي سلطنة عمان والإمارات في البطولة، ويلعب المنتخب العماني في المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات البرتغال، والسنغال والأورغواي، فيما تضم مجموعة المنتخب الإماراتي الثانية، منتخبات تاهيتي، وإسبانيا وموزامبيق.