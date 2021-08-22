أهداف يوفنتوس وأودينيزي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي... فيديو

تقدم يوفنتوس بهدفين في الشوط الأول عبر كل من الأرجنتيني باولو ديبالا، والكولومبي خوان كوادرادو، في الدقيقتين (3 و23) على التوالي، فيما رد أودينيزي بهدفين في الشوط الثاني، عن طريق الأرجنتيني روبرتو بيرييرا، والإسباني جيرارد دولوفيو، في الدقيقتين (51 من ضربة جزاء، و83) على الترتيب.

وجلس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء، وشارك كبديل في الشوط الثاني، وألغى حكم المباراة هدفا للنجم البرتغالي في الوقت القاتل المحتسب بدلا من الضائع، بداعي التسلل.

يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام أودينيزي 2-2 بعدما كان متقدمًا 2-0 بسبب خطأين فادحين من حارسه تشيزني.



رونالدو شارك في الدقيقة 60 وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90+4 لكن الحكم ألغاة بداعي التسلل pic.twitter.com/dLzNEG1NmI — Yallakora (@Yallakoranow) August 22, 2021

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن رونالدو طلب الجلوس على مقاعد البدلاء، لأنه ينتظر العروض التي ستقدم له من أجل دراستها والرحيل عن صفوف السيدة العجوز، مشيرة إلى أن اسم رونالدو ارتبط على مدار الأيام الأخيرة، بالرحيل عن يوفنتوس، في ظل رغبته في عدم استكمال عقده الذي ينتهي عام 2022 المقبل.