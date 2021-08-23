مسؤول يحسم الجدل بشأن تشفير مباريات الدوري السعودي

قال عبد العزيز باعشن، المدير التنفيذي لشركة "الرياضة" السعودية، في تصريحات عبر موقع "الرياضية" السعودي، إنه لن يتم تشفير مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على تقنية "إس دي"، وستبث مجانا للجمهور.

وأضاف بقوله إنه بالنسبة لمباريات الدوري السعودي بتقنية "إتش دي" فائقة الجودة، فسيتم عرضها على خدمة "شاهد في آي بي"، وعبر أجهزة "جي بوكس" مدفوعي الأجر.

وأتم بقوله "هناك مفاوضات جارية لجلب حقوق الدوري الإيطالي، ولكن لازالت في طور المفاوضات إلى جانب العمل على حقوق أخرى نسعى لكسبها".

وكانت شركة الرياضة السعودية قد أكدت في وقت سابق نقل مسابقات كرة القدم السعودية على قنوات " SSC" الفضائية المفتوحة.

وأكدت، في بيان رسمي، تعاقدها مع قنوات MBC لتقديم خدمات البث لهذه القنوات، ونقل أحداث المسابقات السعودية، إضافة إلى البث عبر منصة شاهد كخيار إضافي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن منح شركة الرياضة السعودية الحقوق الفضائية والرقمية لمسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، اعتبارا من الموسم الرياضي المقبل 2021-2022، لمدة موسم واحد.

وستتولى الشركة بموجب هذه الاتفاقية إدارة المحتوى التلفزيوني الخاص بمنافسات المسابقتين، ونقل المباريات فضائيا ورقميا في الموسم المقبل.

يذكر أن شركة الرياضة السعودية أعلنت في وقت سابق إطلاق قنوات رياضية جديدة تحت اسم SSC لنقل الدوري السعودي الموسم المقبل.