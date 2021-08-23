ليفربول يعتذر عن عدم انضمام صلاح لمنتخب مصر

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين، يعتذر فيه عن عدم انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل.

ويأتي تعذر انضمام صلاح لمنتخب بلاده قبل الاستعداد لمواجهة أنغولا في القاهرة والغابون في مدينة فرانسفيل خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، حسبما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوضح بيان الاتحاد المصري أن خطاب ليفربول ذكر أن تعذر انضمام صلاح للمنتخب يرجع إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا.

وأعرب النادي الإنجليزي في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيًا، فضلًا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية، كما أن نادي ليفربول اتخذ الموقف نفسه مع عدد من لاعبيه الأجانب.

من جانبه، يواصل الاتحاد المصري اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي كان قد رفض رسميا أن يمثل لاعبه المصري الدولي، محمد صلاح، بلاده في أولمبياد طوكيو.

وقال مدرب منتخب مصر لكرة القدم، شوقي غريب، إن مصر حاولت مرارا إقناع ليفربول بالسماح لمحمد صلاح باللعب في الألعاب الأولمبية الصيفية، لكن الريدز "رفضوا تماما" مشاركة مهاجمهم، بحسب موقع "ليفربول إيكو" المقرب من إدارة النادي الإنجليزي.

ووفقا للموقع، فإن ليفربول منع مشاركة صلاح لأن البطولة لا تخضع لسلطة "فيفا"، وهو الأمر الذي يدّعي غريب أنه يتعارض مع رغبة محمد صلاح الشخصية.

وتحدث شوقي غريب لأول مرة عن قرار نادي ليفربول بشأن منع مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، في تصريحات جديدة لموقع "بي بي سي سبورت أفريكا"، والتي قال فيها: "لقد حاولت مرات عديدة مع ليفربول، كما فعل الاتحاد المصري لكرة القدم، لإقناعهم بالسماح لصلاح أن يكون جزءا من المنتخب الأولمبي، لكنهم رفضوا تماما".