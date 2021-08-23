مورينيو يصل إلى الفوز رقم 50 في الدوري الإيطالي خلال فترة قياسية

وصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى الفوز رقم 50 في الدوري الإيطالي خلال فترة قياسية، بعد الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه فيورنتينا يوم الأحد.

وحقق المدير الفني المخضرم 50 فوزا في أقصر مدة من الزمن بين مدربي البطولة منذ بداية منح ثلاث نقاط مقابل الفوز في موسم 1994-1995.

وحصد مورينيو 50 فوزا خلال 77 مباراة في إيطاليا، لكنه تفوق على الرقم عندما عاد للدوري الإسباني وحقق 50 فوزا في 62 مباراة، كما أنه سبق وحقق 50 فوزا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 63 مباراة، وهو بذلك صاحب الرقم القياسي لأسرع 50 فوزا في بطولات الدوري الثلاث هذه.

لكنه رغم ذلك قلل من شأن هذا الإنجاز الجديد عندما كتب عبر إنستغرام، ردا على تغريدة من شركة أوبتا البريطانية للتحليلات الرياضة عن رقمه القياسي الأخير: "أرجوكم لا تكشفوا عن أرقامي القياسية السلبية. بل أريد الأرقام الإيجابية فقط".

وتولى مورينيو تدريب روما خلفا لسلفه باولو فونسيكا بعد نهاية الموسم الماضي، وقاد الفريق للفوز في أول مباراة بفضل هدفين من لاعب الوسط الفرنسي جوردان فريتو، أمس الأحد.

وقال مورينيو بعد المباراة: "كانت مباراة بحق وكانت ممتعة رغم أننا لم نلعب بصورة جيدة جدا.. المهم بالنسبة لي في هذه المرحلة هي روح الفريق التي ظهرت من خلال التنظيم الدفاعي".