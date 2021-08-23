إصابات كورونا في الدوري الإنجليزي ترتفع إلى 16 حالة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى 16 حالة إصابة في آخر جولة من الفحوصات بين 3060 لاعبا وعضوا في الأطقم المعاونة خضعوا للفحص.

وبحسب إعلان رسمي صدر، اليوم الاثنين: "سيستخدم الدوري الممتاز اختبارات معينة للموسم الحالي، وأي شخص تثبت إصابته سيخضع لاختبار آخر من نوع مختلف للتأكد من النتيجة"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأصيب كريستيان بوليسيك لاعب تشيلسي بكوفيد-19، الأسبوع الماضي، وكذلك بن وايت لاعب أرسنال الجديد، وكلاهما غاب عن قمة الفريقين التي حسمها تشيلسي 2-صفر، أمس الأحد، ليتصدر الدوري.

وكان ثنائي هجوم أرسنال بيير-إيمريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت بين أربعة لاعبين في الفريق أصيبوا بالفيروس منذ أسبوع، لكن أوباميانج عاد لفريقه لخوض مباراة الأمس.

وحصل 46.81 مليون شخص على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، حتى 30 يوليو/تموز، بينما حصل 38.13 على الجرعة الثانية.

ووفقا لهذه الأرقام تكون نسبة البالغين الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح في بريطانيا بلغت 88.4 في المئة، في حين بلغت نسبة من تلقوا الجرعتين 71.8 في المئة.

وكانت وزارة الصحة البريطانية أعلنت أنها توسع برنامجا تجريبيا لاختبارات كورونا اليومية ليشمل مجموعة أوسع من أرباب العمل الرئيسيين في محاولة لتقليل غياب الموظفين عن العمل بسبب موجة الوباء الحالية.

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