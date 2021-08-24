بعد محمد صلاح... اتحاد الكرة المصري يتلقى خطابا من أرسنال بشأن النني

أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، عن تلقي اتحاد كرة القدم، خطابا من نادي أرسنال الإنجليزي بشأن موقف اللاعب الدولي محمد النني، من الانضمام لصفوف المنتخب الأول في المعسكر المقبل.

وأوضح أرسنال، في خطابه، الذي نقلته وسائل الإعلام ، "أنه لم يحسم حتى الآن مصير النني، من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، وتحديدا في الفترة من 30 أغسطس/ آب الجاري حتى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل".

وحسب الخطاب: "سيحسم النادي اللندني موقف النني من الانضمام لمنتخب مصر لخوض مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم، نهاية الأسبوع الجاري، على أن يبلغ اتحاد الكرة المصري لاحقا بقراره في هذا الشأن".

وكان الاتحاد المصري قد تلقى خطابا، أمس الاثنين، من ليفربول، يعتذر فيه عن عدم انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل. وأوضح الاتحاد المصري أن خطاب ليفربول يرجع إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا.

وأعرب النادي الإنجليزي في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيًا، فضلًا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية، كما أن نادي ليفربول اتخذ الموقف نفسه مع عدد من لاعبيه الأجانب.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي كان قد رفض رسميا أن يمثل لاعبه المصري الدولي، محمد صلاح، بلاده في أولمبياد طوكيو. وقال مدرب منتخب مصر وقتها، شوقي غريب، إن مصر حاولت مرارا إقناع ليفربول بالسماح لمحمد صلاح باللعب في الألعاب الأولمبية الصيفية، لكن الريدز "رفضوا تماما" مشاركة مهاجمهم، بحسب موقع "ليفربول إيكو" المقرب من إدارة النادي الإنجليزي.

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