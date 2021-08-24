انطلاق الألعاب "البارالمبية" في اليابان وسط مخاوف من كورونا

انطلقت مراسم افتتاح دورة الألعاب "البارالمبية"، التي تستضيفها اليابان، للمرة الثانية في تاريخها، اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية أبرز مظاهرها منع الجماهير من الحضور بسبب جائحة كورونا.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء اليابانية (إن إتش كيه)، مشيرة إلى أن طوكيو، أصبحت أول مدينة في العالم تستضيف تلك البطولة العالمية مرتين.

وكانت المرة الأولى التي استضافت فيها طوكيو دورة الألعاب البارالمبية في عام 1964.

وانطلقت البطولة، المؤجلة منذ عام، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية، التي تشير إلى أن هناك مخاوف بشأن سلامة المشاركين في المسابقة الدولية، التي تعد الأكبر في العالم لذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت الوكالة أن منافسات البطولة الدولية تقام دون حضور جماهيري، مثلما حدث في أولمبياد طوكيو الأخير، بسبب جائحة كورونا.

ولفتت الوكالة إلى أن عدد الرياضيين المشاركين في البطولة هو 4 آلاف و403 متسابقين، يمثلون 161 فريقا من الدول والمناطق إضافة إلى فرق ممثلة للاجئين.

يذكر أن مراسم الافتتاح أقيمت في الاستاد القومي، مساء الثلاثاء، في اليابان، بينما تم فرض قيود على حركة المرور بالقرب من المكان.