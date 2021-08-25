الأهلي المصري يفسخ تعاقده مع جونيور أجايي

فسخ النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، تعاقده مع اللاعب النيجيري جونيور أجايي.

ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم"، عن مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، تأكيده أن مسئولي القلعة الحمراء، انتهوا من إجراءات فسخ التعاقد مع جونيور أجايي.

يشار إلى أن مسؤولي الأهلي أرسلوا إخطارا رسميا للاعب الفريق جونيور أجايي بحسب للوائح، لإخطاره بعدم قيده في قائمة الفريق.

وأخطر النادي الأهلي في الخطاب، أجايي، بأن هذا الموسم هو الأخير له، وعدم رغبة النادي في قيده بالقائمة المحلية، وجاء هذا الإخطار في الموعد القانوني.

وأكد المسؤولون في الخطاب، أن الأهلي طلب توفير عروض للاعب للرحيل عن الفريق، في حالة رغبته في وجود أي عرض محدد، ولم يتلق لاعب وسط الأهلي أية عروض داخلية أو خارجية.

ورفض مسؤولو النادي التفاوض مع اللاعب ومنحه قيمة عقده بالكامل والتي تقدر ب 900 ألف دولار.