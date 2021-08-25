مكافأة 150 ألف جنيه لكل لاعب بالزمالك عقب الفوز بالدوري

يحصل كل لاعب بفريق الزمالك على 150 ألف جنيه، بمناسبة فوز النادي بالدوري المصري هذا الموسم.

جاء ذلك بعد فوز فريق الزمالك، أمس الثلاثاء، على الإنتاج الحربي بنتيجة (2 - 0)، واتساع الفارق بين الأهلى والزمالك لـ6 نقاط قبل نهاية المسابقة رسميا بجولة واحدة.

وذكر موقع "اليوم السابع"، أن لائحة المكافآت فى الفريق، تنص على حصول كل لاعب بالفريق الأول على 150 ألف جنيه مكافأة عقب التتويج رسميا بلقب الدوري.

وتنص اللائحة أيضا على حصول جميع اللاعبين المقيدين فى الفريق على المكافأة بالتساوي، دون الأخذ فى الاعتبار نسبة المشاركة فى المباريات لكل لاعب.

ومن المقرر أن تصرف إدارة نادى الزمالك مكافأة الفوز بالدوري خلال الساعات المقبلة.

وعاد درع الدوري إلى خزائن الزمالك بعد غياب 5 أعوام كاملة، ليتوج الفريق الأبيض بالبطولة برصيد 79 نقطة من 33 مباراة لعبها.

أحرز أهداف الزمالك، أحمد سيد زيزو في الدقيقة 6 وأضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 88، كما أضاع طارق حامد ضربة جزاء في الدقيقة 90+3.