حقيقة انتقال محمد الشناوي إلى النصر أو الهلال

كشف حازم الحديدي، وكيل أعمال اللاعب المصري، محمد الشناوي، حارس مرمى فريق النادي الأهلي، حقيقة انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الحديدي، إن محمد الشناوي مستمر مع النادي الأهلي، مشيرا إلى عدم وجود أي نية لرحيله عن الفريق خلال الفترة الجارية، بحسب موقع "سعودي ليغ".

وأضاف الحديدي أن الشناوي لم يتلقى أي عروض من ناديي النصر والهلال بالتحديد.

وقال: "سمعت عن العروض عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي فقط. محمد الشناوي مرتبطٌ بعقد احترافي مع الأهلي، ينتهي بعد أربعة أعوام".

وأشار الحديدي إلى أن "استبعاد الشناوي يعود لارتفاع في درجة حرارته، وليس كما يتردد حول قطعه شوطًا كبيرًا في مفاوضات الانتقال إلى نادي النصر".

وكانت وسائل إعلام سعودية كشفت أن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي المصري، سينتقل لنادي النصر السعودي، الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة "مكة" السعودية، إن "انتقال الشناوي للنصر سيتم عقب نهاية بطولة الدوري المصري في الشهر الحالي، أي بعد أقل من أسبوع"، موضحة أن الصفقة ستتم مقابل مبلغ 63 مليون جنيه مصري، لمدة موسم واحد، قبل إغلاق فترة التعاقدات الصيفية في نهاية أغسطس/ آب الجاري.

وكان الإعلامي المصري سيف زاهر، ذكر أن نادي النصر السعودي قدم، فعليا، عرضا جديدا لضم الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي المصري، وذلك في وقت يعيش الشناوي أفضل فتراته الكروية، خاصة في ظل تألقه سواء مع فريقه المحلي أو المنتخبات الوطنية، الأول والأولمبي.