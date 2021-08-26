ميدو مهاجما موقف محمد صلاح: يجب أن يكون لك دور مثلما كان يفعل ميسي

هاجم لاعب المنتخب المصري السابق والإعلامي الحالي، أحمد حسام ميدو، موقف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من الانضمام للمنتخب الأول، خلال مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

وقال ميدو، في تصريحات خلال برنامجه "أوضة اللبس" على فضائية "النهار"، إن "ليفربول رفض مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر حتى في مباراة الجابون، رغم أن الجابون ليست في المنطقة الحمراء"، مضيفا أن "محمد صلاح لا يتواصل مع أي مسؤول من اتحاد الكرة، والوحيد الذي يرد هو وكيله رامي عباس".

وأكد على ضرورة أن يضغط محمد صلاح وجميع اللاعبين الأفارقة على أنديتهم للسماح لهم باللعب مع منتخباتهم"، قائلا: "لا أهاجم محمد صلاح، لكن أين دورهم من الضغط على أنديتهم لكي ينضموا للمنتخب؟ أتمنى من اللاعبين أن يكون لهم دورا، ولكنهم يصدرون وكلاءهم".

وأضاف أن "أي لاعب له دور في الضغط على ناديه للعب مع منتخب بلاده مثلما كان يفعل ليونيل ميسي مع برشلونة للعب مع منتخب الأرجنتين"، مؤكدا أن "محمد صلاح هو السبب في فوز مصر، ويجب أن يضغط على ناديه لتأدية دوره الوطني مع منتخب بلاده".

وكان الاتحاد المصري تلقى خطابا، يوم الاثنين الماضي، من ليفربول، يعتذر فيه عن عدم انضمام محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل. وأوضح الاتحاد المصري أن خطاب ليفربول يرجع إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة 10 أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا.

وأعرب النادي الإنجليزي في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيًا، فضلًا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية، كما أن نادي ليفربول اتخذ الموقف نفسه مع عدد من لاعبيه الأجانب.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي كان قد رفض رسميا أن يمثل لاعبه المصري الدولي، محمد صلاح، بلاده في أولمبياد طوكيو. وقال مدرب منتخب مصر وقتها، شوقي غريب، إن مصر حاولت مرارا إقناع ليفربول بالسماح لمحمد صلاح باللعب في الألعاب الأولمبية الصيفية، لكن الريدز "رفضوا تماما" مشاركة مهاجمهم، بحسب موقع "ليفربول إيكو" المقرب من إدارة النادي الإنجليزي.

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