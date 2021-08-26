برايتون الإنجليزي يرد على أنباء انتقال بيرسي تاو للأهلي المصري

لا يزال الغموض يسيطر على انتقال لاعب نادي برايتون الإنجليزي بيرسي تاو للعب في صفوف النادي الأهلي المصري.

وكانت تقارير صحفية جنوب أفريقية، أكدت في الساعات القليلة الماضية عن تواجد بيرسي تاو في مصر من أجل التفاوض مع الأهلي على التفاصيل النهائية لإتمام الصفقة، وأعلن مدرب جنوب أفريقيا هوجو بروس انتقال تاو إلى صفوف النادي المصري في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر من نادي برايتون تأكيده أن: "بيرسي تاو لا يزال لاعبًا في برايتون، ومع كل احترامي ليس من شأن مدرب جنوب أفريقيا الحديث عن ذلك".

وأضاف: "اتحاد جنوب أفريقيا لا يُعلن عن انتقالاتنا.. سيتم الإعلان عن انتقال أي لاعب عند اكتمال الصفقة".

وكان بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، أعلن عن رغبته في ضم بيرسي تاو في فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة أنه سبق وقاد اللاعب عندما كان في صنداونز خلال الفترة من 2016 - 2018.

وكان هوجو بروس قال لوسائل إعلام جنوب أفريقية: "أرسلنا دعوة إلى برايتون من أجل انضمام بيروسي تاو للمنتخب".

وأضاف: "بعد 30 دقيقة تلقينا ردًا منهم قائلين إنه (تاو) لم يُعد لاعبهم".

ولم يشارك بيرسي تاو في آخر مباراتين مع براتيون حيث استبعد في مباراة بيرنلي بالجولة الأولى ثم مباراة واتفورد الأخيرة.