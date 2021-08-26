تسريب صور وفيديوهات للاعب بيرسي تاو داخل النادي الأهلي

تداولت وسائل إعلام مصرية، وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قالت إنها صور ومقاطع فيديو للاعب برايتون الإنجليزي بيرسي تاو، داخل المقر الرئيسي للنادي الأهلي المصري.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، من المقرر أن يتم الإعلان عن صفقة انتقال بيرسي تاو، مهاجم نادي برايتون الإنجليزي، إلى صفوف النادي الأهلي المصري خلال الساعات المقبلة.

وتظهر الصور والفيديوهات المتداولة بيرسي تاو، في جلسة تصوير وهو يستعرض مهارته بالكرة داخل ملعب "مختار التتش" بالجزيرة، مرتديا الزي الرسمي للنادي الأهلي.

وبداية الشهر الجاري، ذكرت صحيفة "تايمز لايف" الجنوب أفريقية، أن المفاوضات بين بيرسي تاو والنادي الأهلي المصري، اقتربت من الانتهاء.

وقالت الصحيفة إن الأهلي تعاقد رسميا مع بيرسي تاو، وتوصل لاتفاق يقضي بحصوله على مبلغ يتجاوز المليون دولار بقليل.

كما اتفق النادي مع بيرسي تاو، لاعب نادى برايتون الإنجليزي، على حصوله على بعض الحوافز والامتيازات الأخرى المتعلقة بنسبة التهديف والحصول على البطولات.

واتفق مسؤولو القلعة الحمراء، مع النادي الإنجليزي، على دفع 3 ملايين دولار، وبعض الامتيازات، بعدما طلب الأخير مبلغ 5 ملايين دولار.

وترتبط الامتيازات بمعدل تهديف اللاعب وحصوله على البطولات بالإضافة إلى نسبة من إعادة البيع.