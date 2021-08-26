تفاصيل قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا... "الموعد والتصنيف"

يترقّب عمالقة كرة القدم الأوروبية قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2021 / 2022، والتي تقام مساء اليوم الخميس، في مدينة إسطنبول التركية.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "سان بطرسبورغ" في روسيا المباراة النهائية للبطولة في 28 مايو/ آيار 2022، في وقت جاء التصنيف على النحو التالي:

التصنيف الأول: تشيلسي - فياريال - أتلتيكو مدريد - مانشستر سيتي - بايرن ميونيخ - إنتر ميلان - ليل - سبورتينغ لشبونة.

التصنيف الثاني: ريال مدريد - برشلونة - يوفنتوس - مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان - ليفربول - إشبيلية - بروسيا دورتموند.

التصنيف الثالث: بورتو - أياكس - شاختار دونيتسك - لايبزج - ريد بول سالزبورغ - بنفيكا - أتالانتا - زينيت سان بطرسبورغ.

التصنيف الرابع: بشكتاش - دينامو كييف - كلوب بروج - يانج بويز - ميلان - مالمو - فولفسبورج - شيريف تيراسبول.

ما هي توقعاتكم لـ قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا اليوم؟#UCLdraw https://t.co/DwmgGqB6oQ — دوري أبطال أوروبا (@UCL_ARAB) August 26, 2021

وتوزع الفرق على ثماني مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة فريقا واحدا فقط من كل من المستويات الأربعة، وتقام فعاليات دور المجموعات على 6 جولات حيث يلتقي كل فريق في المجموعة مع الفرق الثلاثة الأخرى في المجموعة بنظام الذهاب والإياب.

يتأهل في النهاية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني (16) للبطولة، فيما تنتقل الفرق صاحبة المركز الثالث في هذه المجموعات إلى اللعب في مسابقة الدوري الأوروبي.

وتقام جولات دور المجموعات في الفترة من منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل وحتى الثامن من ديسمبر/ كانون الأول طبقا للجدول المعلن من اليويفا.

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